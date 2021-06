FOTOD | Vaata ja imetle! Pärstis avati muinasjutulised mõisalasteaia ruumid, mis teevad lausa kadedaks

Nüüd on ehitus- ja sisustustööd tehtud ning alates mai lõpust saavad Pärsti lasteaia liitrühma 18 last ja õpetajad olla ruumides, mis nii seest kui väljast peab lugu mõisa keskkonnast ja arhitektuurist.

Viljandi vallavanema Alar Karu sõnul on tal väga hea meel, et Pärsti mõisas olev lastaiarühm saab endale ruumid, mille sisekujundus peegeldab seda aastate tagust mõisa miljööd tänapäevases võtmes. „Usun, et selline originaalne ja ainulaadne sisekujundus annab hoogu juurde ka laste mõttemaailma, loovuse arengule ning aitab paremini edaspidises elus märgata ja hinnata ilu enda ümber," lisas Karu.