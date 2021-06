Marianni keha lugu: ebapiisavust süstisid minusse inimesed, kes oleks pidanud mind tingimusteta armastama

Mitmed kuud on möödunud, ma näen tulemusi ja see annab mulle jõudu edasi minna, sest ma pole veel kohal, kus tahaksin olla – olen teel. See on selle asja juures kõige toredam, alati on võimalus eksida ja uuesti proovida. Veel targemaks, teadlikumaks saada. Õppida end tundma läbi eksimuste ja tagasilöökide. See teekond ei ole ühejooneline ega sirge. See teekond on nii valus, et süda päriselt valutab. Ma olen nutnud, oi kui palju nutnud. Ma olen enda peale vihane olnud, ma olen end kritiseerinud ja siis jälle üles korjanud ja lohutanud. Ma olen enda jaoks olemas olnud, nii heas kui halvas. Ma olen seda kõike üksi teinud, sest mitte keegi teine ei saa öelda mulle neid ilusaid sõnu, kui ma ise ei usu neisse. Neil pole mingit tähendust – need ei jõua kohale, vaid kaovad kohe, kui jään oma mõtetega üksi.