Et lapsed mõistaks vanemaid ja vanemad lapsi on vaja sügavamat suhet. Kuidas seda luua?

Räägi ise lapsele, vastates neile küsimustele ja siis küsi temalt ka:

Millised on olnud päeva jooksul minu/sinu tunded? Mis on neid tundeid tekitanud?

Mis Sulle rõõmu valmistab?

Kujutle, et kui Sinul oleks oma mängumaa, siis milline see oleks ja kes seal koos Sinuga mängiksid?

Ma olen Sinu üle uhke, sest...

Võimalus vaadata üksteisesse

Hektilises maailmas kipub olema vähe aega koostegemiseks ja -kogemiseks. Elutempo on väga kiire ja mõistmisele, miks ma nii käitun, mõtlen või ütlen, on liiga vähe aega. Ma ei jõua endasse vaadata ja muutunud olukord ühiskonnas tekitab pingeid. Nii muutuvad ka suhted lastega pealiskaudseks ning igapäevaelu kasvab üle pea.

Kujutle, kui teil lapsega oma kodus enda “salapäevik”, mis on mõeldud vaid teile kahele ja kuhu saate kirja panna kõik oma tunded, mõtted ja päevased elamused, et luua usalduslikum ja parem suhe. See on lihtne vahend, mis aitab luua lapsega parema ja teadlikuma sideme isegi siis, kui praegu tundub see väga raske.

Kirjutamise kaudu mõtestad kõike seda, mis on juhtunud nii sinu kui ka lapsega. Kui see üles kirjutada, suudad näha tegevuste taha ja neile tähenduse anda. Sa mõtled ja tuletad meelde. Hiljem on tohutult huvitav lugeda ja vaadata, mida olete teinud ja kogenud.

Läbi tegevuste ja kogemuste tekib lapsel ka suurem side oma päritolu ja juurtega, mis on väga oluline turvalise kodutunde loomiseks.

Samuti annab päevik täiskasvanule võimaluse peegeldada lapse tundeid ja päeva jooksul läbi elatud sündmusi, mis loob turvalise ruumi lapsele enese avamiseks. Lapsevanem kuulab lapse ära ja püüab võimalikult täpselt just lapse sõnadega neid tundeid lapsele tagasi peegeldada. Kasutades lapse enda sõnu, näeb laps, et teda kuulatakse ja mõistetakse ning tal tekib seeläbi turvalisem tunne.