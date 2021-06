Koit Toome lapsevanemate koroonaaja raskustest: olin alguses õhtuks ikka väga läbi

Toome kihlatu Kaia Triisa sai koroonaajalgi jumestajana kaasa lüüa teleprojektides ja filmide tegemises, Koidu meelelahutajatööd on aga suuremas osas pausil olnud, nii et tema sai suures osas pigem kodust rolli kanda.

"Meie peres oli ehk selles mõttes lihtsam, et muusikutel tööd polnud ja selles osas sain rohkem kodus lastele tähelepanu pöörata, aga kui ikka poeg oli lasteaiast kodus, varateismeline koduõppel, on ikka raskeid hetki olnud, kus tütre õppimine ja motivatsioon kannatas. Kõrvalt vaadates on see talle ikka keeruline aeg olnud. Sõbrannasid siis ta ju ei näinud, trennides ei saanud käia ega kuskil mujal ka, kui kõik kinni oli – õpid, magad, suhtled ekraani vahendusel – kõike teed ühes toas," meenutas Toome keerukusi.