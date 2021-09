Laps pole tähe- ja numbrimaailmas veel nii osav kui võiks? Appi tulevad mängulised sõbrad nupuvihikust

Äsjalõppenud suvel ilmus Pere ja Kodu nupuvihiku eriversioon, millel kaanestaariks Leiutajateküla Lotte. See eelkooliealistele mängulisi harjutusi koondav kogumik pakkus tegevust ning lubas lapsevanemail hinge tõmmata, arendades samal ajal nii lapse lugemise, arvutamise kui tähelepanuoskust. Nüüd on aeg muretseda endale järgmine nupuvihiku number, mille 52 ülesannet on sobilikud 5- 8-aastastele.