Võidab see ema, kes on kõige rohkem magamata ehk lugu sellest, kuidas emad peaksid isadelt puhkamist õppima

Anetile tundub, et laste nimel peavad lapsevanemad suruma kõik enda soovid ja tunded alla. Levib hoiak, et mida rohkem me teeme oma laste heaks, seda paremad lapsevanemad me oleme. Ja mida rohkem me teeme enda jaoks, seda isekamad ja kehvemad vanemad me oleme. Aga millegipärast kehtib selline mõtlemine ainult emade suunas ja selle suhtumise on loonud emad ise.

Ilmselt sellepärast, et ühiskonna normid ei piira isadel olla ka keegi teine peale isaks olemise. Isad on ju klassikaliselt perepead, kes peavad keskenduma tööl käimisele, kes võivad peale tööpäeva sõpradega sauna teha jne. Ühesõnaga keegi ei pane pahaks, kui isad võtavad endale aega, et näiteks sportida või puhata.

Aga emad. Emad piitsutavad ennast pidevalt. Muretsevad, et nad pole piisavalt head emad. Ei tegele oma lapsega piisavalt. Või tegelevad liiga palju ja ei õpeta talle iseseisvust. Tunnevad ennast süüdi, kui laps on haige. Tunnevad ennast süüdi, kui nad ise on väsinud või haiged. Tunnevad ennast süüdi, kui nad on õnnetud. Ja samamoodi tunnevad ennast süüdi, kui nad õnnelikud on (ja ei viibi sel hetkel oma lastega). Hullus! Me võrdleme pidevalt ennast teiste emadega, kes tunduvad ju nii ideaalsed (mhmh, kindel see). Ja vaatame veidi viltu nendele emadele, kes lubavad endale mõnda hobi või puhkust ilma lasteta (raudselt kõik emad on seda vähemalt korra teinud).

Ka mind kimbutab see kuulus mom guilt. Kuidas ma olen nii saamatu, et vajan järjekordset nädalavahetust ilma lasteta, kui teised lapsevanemad saavad puhkamata hakkama. Kuidas siis mina ei saa? Puhkehetkede lubamine tekitab rongaema tunde. Aga Rauno vaatab asja hoopis teise nurga alt. Oh, jess! Me saame kahekesi olla. Me saame rääkida! Me saame puhata! Me saame magada! Imeline!

Miks küll mina niimoodi mõelda ei oska? Üritan ennast pidevalt lohutada, et magamatuse ja väsimuse all kannatamine ei tee minust paremat lapsevanemat. Tegelikult vastupidi, mida väsinum ma olen, seda kärsitum ja kehvem ema ma olen.