Lihtsad trikid ja nipid, et panna lapsed panna endale kasuliku(ma)lt tegutsema

Peida lapse tuppa vabalt valitud vääringus münte ja ütle talle, et ta leiab need kõik üles ja saab endale, kui oma toa ära koristab.

8. Kui laps ei oska jalanõusid õigesse jalga panna, tee elu tema jaoks lihtsamaks. Lõika südamekujuline kleeps pooleks ning kleebi poolikud kingade sisse nii, et kui kingad on kõrvuti, moodustavad poolikud terve südame. Nii on lapsel lihtne mõista, kuidas see keeruline protseduur käib.