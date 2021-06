Jurist selgitab põhjalikult: kuidas lahutades vara jagada ja mis õigused ja kohustused on?

„Jüri ja Mari on koos elanud 10 aastat, abielus olnud viimased 6 aastat. Varasuhteks valisid abikaasad abiellumisel varaühisuse. Enne abielu oli Jüri oma vanaemalt päranduseks saanud väikese maamaja, mida Jüri ja Mari kasutasid aeg-ajalt suvekoduna. Kui enne abiellumist elati üürikorteris, siis peale abielu sõlmimist osteti pangalaenuga ühine kodu. Käesoleval hetkel on abielu ajal ostetud maja turuväärtus ca 250 000 eurot ja pangalaenu jääk 125 000 eurot. Jüri ja Mari abielulised suhted on tänaseks päevaks kahjuks lõppenud ja nad on otsustanud oma abielu lahutada. Kuidas oleks õiglane jagada ühisvara?“

