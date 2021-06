Evelin Ilves murelikult toitudesse ilmunud ohtlikust ainest: arstid on hakanud lastel maksakahjustusi diagnoosima

"On üha enam inimesi, kelle maksakahjustuse põhjuste jälje ajamine on viinud üheseltmõistetavalt igapäevase morsi või mahlajookide tarbimiseni või jäätisega maiustamiseni," on ta murelik, sest lisaks ilmselgetele maiustustele on ainet ka kastmetes, vorstides, valmistoitudes ja mitmel pool mujal veel.