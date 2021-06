Kipud õiendama? Kas lastega pere elu on võimalik ka ilma? On!

Mida õiendamine endast kujutab ja miks see haiget teeb, tuli meie küsitlustest päris hästi välja. On ühtaegu kurb kui ka liigutav, kui suures osas me suudame laste heaolu ja enesehinnangut mõjutada, valides, kas me alandame, õiendame, käsutame ja allutame neid oma võimule või ei tee seda. Me hoolitseme iseenesestmõistetavalt selle eest, et lapsel oleks soe ja et tal oleks kõht täis, ning unustame sealjuures mitte vähem olulised asjad, näiteks oma sõnakasutuse …

Argipäeva stressis ja sahmerdamistes on need võib-olla üksikud laused, millele me liiga vähe tähelepanu pöörame. “Tee, mis ma ütlesin – kohe!” – sellised laused tekitavad lapses tunde, et temaga õiendatakse ja teda kutsutakse korrale. Ta tunneb ennast väikesena, üksikuna, näib, et teda ei mõisteta, ning tema nukker järeldus on, et temaga ei ole kõik korras. “Lapsel on tegelikult loomu poolest alati tunne, et ta on õige inimene õigel ajal ja õiges kohas,” ütleb André Stern. Kui me aga õiendame, halvustame ja lahterdame, signaliseerime täpselt vastupidist. “Miks sa alati …”, “Ära tee nii…”, “Ära esine…” – sarnased väljaütlemised annavad lapsele märku, et ta ei vasta ootustele, käitub sobimatult ja halvimal juhul, et ta pole piisavalt hea.