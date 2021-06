Nina ja Juri: me ei varja laste eest, et me pole nende bioloogilised vanemad, neil on kaks ema ja kaks isa

Hooldusperevanemad Nina ja Juri said endalegi esialgu ootamatult kahe lapse hooldusvanemateks. Täna on nad otsusega rahul, ent tõdevad, et selleni jõudmine oli pidev protsess täis grupivestlusi, kus mõista, kas nad suudavad pakkuda armastust ja kodusoojust lausa kahele lapsele, kes oma sünniperes kasvada ei saa. "Me ei varja nende eest, et nad pole meie bioloogilised lapsed," räägivad Nina ja Juri oma loo.