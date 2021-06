Kes pagan mu tassi tühjaks tegi??? Ehk kuidas me oma laste ja kaaslaste peale vähem närvi läheksime…

Piltsbergi sõnul on ilmselt sellise tegelasega võimalus elus kokku joosta sama suur, kui vabas looduses kahe peaga lumeinimest näha. Isegi kõige rahumeelsemal lapsevanemal tuleb aeg ajalt ette momente, kus mõistus reaktiivlennukisse topitakse ning ülehelikiirusel kuskile väga kaugele jumalast hüljatud kohta saadetakse. Kui oled juba loomult kõrgema temperamendiga, siis toimub neid tahtmatuid “katuse ära saatmise” talguid raudselt sagedamini. Ja tead sa mis? See on jumala OK!