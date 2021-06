Sinu laps ei ole kõige tähtsam inimene maailmas!

Inglise keeles on olemas uudissõna „hangry”. Paljud teist teavad seda, aga need, kes ei tea, siis see on kokku pandud kahest sõnast „angry” ja „hungry”. Ehk vihane ja näljane. Ühesõnaga näljaviha. Ja see on päris asi. See on olek, kus su kõht lööb möllu ja kõik, kes sind ümbritsevad, sind seletamatul põhjusel närvi ajavad. Kuid sa suudad end kontrollida, sest sa tead, et see on näljast, ja siis teatab su laps, et ta ajas mullitaja vedeliku diivani peale ümber …