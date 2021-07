Maarja-Liisa (29) ja Siim Vaher (39) kasvatavad kolme last: Mihklit (4), Miinat (3) ja Miilit (1). Mihkel sai elektri-ATV endale neljandaks sünnipäevaks.

Algul oli Maarja-Liisa ATV ostule vastu, kuna tahtis, et lapsed oleksid kehaliselt aktiivsed. Mihkel sõidab aga siiani hea meelega ka rattaga ja on ATV roolis ettevaatlik. Küll õppis ema, et masinal tuleb pärast sõitu alati võti eest ära võtta tänu ehmatavale kogemusele, millest ta ka räägib.

