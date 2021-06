Kindel nädalakava toetab sind lapsevanemana

Igas nädalas on kindel arv päevi ja tunde ning kindlasti tunned vahepeal, et aega jääb ikka väheks, ja õhtul magama minnes avastad, et aku on täiesti tühi. Tühi nii inimesena kui ka lapsevanemana. Kuigi oled usinalt rööprähelnud, võib sind vallata tunne, et oled liiga vähe teinud, ja rahulolematus ei lase magada. Just see vaikne hetk on parim, et võtta vastu otsus – midagi peab muutuma! Selle muutuse saad esile kutsuda, koostades kindla nädalaplaani, mis aitab sul hoida tasakaalus und, liikumist, enda aega ja suhtlemist lähedastega.