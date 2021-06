Mille poolest erineb üksikvanema argipäev tavapere omast? Küsime kolme lapse isalt Kardolt

Pean väga oluliseks iseendale pühendatud aega. Kunagi veetsin rohkem aega üksi ja vähem aega sõpradega, nüüd olen hakanud rohkem külas käima ja sõpru külla kutsuma, sest kui olen nädal aega ilma lasteta, ei näe ma väga palju inimesi. Töötan kodukontoris ja kohtun töökaaslastegavaid läbi arvutiekraani. Leian, et väga tähtis on leida aega endale, sest muidu võib väga kiiresti läbi põleda ja nii on raske elus ka kõige pisemaid rõõme nautida.

Kõige rohkem tunnen puudust sellest, et enne sain kellegi käest abi paluda ja kahe peale laste tähelepanu ära jagada. Nüüd on vahepeal selline tunne, et minust jääb väheks ja väga keeruline on end jagada kolme lapse ja kõikide muude päevaste kohustuste vahel. Loomulikult tunnen puudust ka sellest, et varem oli pidevalt hea sõber kõrval ja kodu ei olnud kunagi tühi.

Minu elurütm käib nii, et üle nädala on minuga koos kõik 3 last ja sellest tulenevalt täidan oma akusid väga erinevalt. Kui parasjagu on käsil nädal, kui lapsed ei ole minuga, siis püüan rohkem kohtuda oma sõpradega ja teha midagi toredat ainult enda jaoks. Suveperioodil meeldib mulle veeta aega oma aias, kasvatan erinevaid taimi ning kannan aia eest hoolt. Lisaks teen aeg-ajalt trenni ja valmistan toitu, mis mulle meeldib, aga mida lapsed ei pruugi nii väga armastada. Sellel nädalal, kui lapsed on koos minuga, leian ma endale palju vähem aega. Siis aitavad jalutuskäigud lasteaeda ja koju ning õhtuti, kui lapsed magavad, püüan leida võimaluse lihtsalt olla ja puhata. Varem mängisin palju videomänge ja see oli minu akude laadimise aeg, millal sain end lülitada argipäevast välja, praegu meeldib mulle pigem õhtuti sõpradega videokõnesid teha.

Pean ütlema, et olen suure õnnega koos, sest mu ema elab mulle väga lähedal, lausa kõrvalmajas. Kui tekib olukord, et läheb väga raskeks, või mõni laps on näiteks haige ja teda ei saa lasteaeda viia, siis aitab ema mind alati hädast välja. Lapsed on harjunud tema juures külas käima, siispean neil palju vähem silma peal hoidma ning mõnikord jääb kõige pisem ööseks ema juurde. Nendel õhtutel on mul võimalus puhata.

Kui palju jagad oma kogemusi vanemana teiste sõpradega? Miks on selline mõtete/kogemuste/nippide jagamine sinu jaoks oluline ja milliseid erilisi nippe oled oma sõpradelt saanud?

Mina sain lapsed väga noorelt ja mu sõbrad hakkavad alles nüüd vaikselt järgi jõudma. Tänu sellele olen ma oma sõprade seltskonnas pälvinud veteranisa tiitli. Kui sõprade vahel on vestlus laste teemadel, siis minu arvamust ja nõu kuulatakse alati. Kõige paremini oskan nõustada väga pisikeste laste osas, sest mu enda lapsed on ka veel väikesed ja see aeg on hästi meeles. Ma arvan, et selliste kogemuste ja nippide jagamine on väga oluline, see on väga kiire ja tõhus viis, kuidas õppida kergemini lastega hakkama saada ja tänu sellele ka parem lapsevanem olla. Kõige rohkem olen õpetanud sõpradele nippe, kuidas lapsi magama saada. Kindlasti ei soovita ma last uinutada autosõiduga, see on kulukas ja hiljem võib lapse autost välja saamine osutuda väga keeruliseks. Pigem soovitaksin treeningpalli, või mingit lamamiskiike, sest nende kasutamine ei maksa midagi ja uinunud last on kergem voodisse transportida.

Kuidas planeerid oma aega lastega veetmiseks? Kuidas jaotad aega erinevate laste vahel?