Päästekorraldajaks õppida pole kunagi liiga hilja

Ma olen varem töötanud korrakaitseametnikuna, lastekaitsespetsialistina ja kriminaalhooldusametnikuna. Olen kogu elu töötanud ametikohtadel, kus on minu eesmärgiks inimeste aitamine. Minu jaoks on päästekorraldajaks olemine kõigele eelnevale loogiline jätk.

Päästekorraldaja töö eesmärk on inimesi aidata. Kõige tähtsam on välja selgitada hädaabinumbrile helistava inimese mure ja selleks tuleb osata inimest kuulata ning küsida õigeid küsimusi. Kui on selge, millist abi inimene vajab, saadetakse vajadusel inimese juurde kõige õigem ressurss politsei, pääste ja/või kiirabi näol. Väga tihti saame ka inimest aidata, soovitades tal helistada perearstile või suunates kõne edasi meie heade koostööpartnerite telefonidele.

Päästekorraldaja peab olema väga kõrge empaatiaga ja rahulik. Väga oluline iseloomuomadus on ka kannatlikkus, sest ärevil inimesel võib kuluda info edastamiseks rohkem aega. Oluline on veel vene keele oskus, kuna hädaabinumbrile tehtavatest kõnedest on väga paljud ka venekeelsed. Õnneks saab vene keele kenasti koolis selgeks.

Sa ei ole 100% kindel, kas see eriala on sinule sobiv? Mina ka ei olnud. Ma ei olnud kindel ka veel enne praktikat. Ja see on okei. Aga kui mõte ja soov sinnapoole kaldub, siis tule ja õpi. Sa ei ole üksi ei koolis ega hiljem ka töösaalis. Ja igav ei hakka kohe kindlasti.

Ma julgustan kõiki tulema päästekorraldaja eriala õppima, kunagi pole hilja vahetada elukutset ja proovida midagi uut. Meiega koos õpivad väga erinevas vanuses inimesed, isegi vanaema staatuses naisterahvaid on selle eriala lõpetanud. Päästekorraldus on südamega tunnetatav töö, millega saad anda panuse Eesti turvalisusesse.

Päästekorraldaja erialal õpitakse vastu võtma ja menetlema 112 numbrile saabuvaid hädaabikõnesid. Häirekeskusel on piirkondlikud keskused Tallinnas, Pärnus, Tartus ja Jõhvis.

Sisekaitseakadeemia õppekeskustes on loodud kõik tingimused nii sportimiseks, puhkamiseks kui ka õppetööks. Kõigil akadeemias õppijail on kogu õpiaja jooksul võimalus elada õppehoonete vahetus läheduses asuvas ühiselamus. Lisaks sellele makstakse kõigile päevaõppe kadettidele põhistipendiumi ja tublimad õppurid saavad taotleda ka lisastipendiume.