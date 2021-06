Kas mees võib välja näidata oma emotsioone?

Mida tähendab olla emotsionaalne? Kas sellega kaasneb mehelikkuse taandareng ja muutumine naiselikumaks? Sageli on kujustatud, et mehed peaksid olema stoilised ja nad ei näita mingeid emotsioone, kuna see on nõrkuse märk ning seda peaks iga hinna eest vältima. Mehed pole kunagi nõrgad, sest nõrkus on midagi halba. Kas see on nii?