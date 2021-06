Kuidas isa ja laps rohkem aega veetma panna?

Ettevaatust! Monoloogi, nagu: „Ta teeb kõik kodused tööd, hoolitseb lapse eest ning üldiselt teeb kõik, mida ma ütlen”, ei suhtu mees kindlasti mitte kui komplimenti. Pigem vastupidi. See tekitab negatiivse reaktsiooni.

Õige variant oleks: „Laps armastab väga oma isaga aega veeta, neil on kahekesi nii hea olla. Olen õnnelik, et meil on selline imetore perekond”.

Milliste lihtsate asjade abil saaks aga isa-lapse suhte selliseks, et olekski imetore?

Õhtune ettelugemine. Sellest kujuneb ajapikku meeldiv perekondlik rituaal. Isa jaoks saab oluliseks, et just tema on peamine teadmiste allikas. Ning isa tähelepanu valmistab lapsele suurt rõõmu.

Ühine söögitegemine. Kui sinu mehele meeldib köögis toimetada, on see suurepärane võimalus lapse ja isa koosolemiseks. Ühine toiduvalmistamine pakub rõõmu mõlemale. Pealegi vabanevad koduseid kohustusi täitma harjunud poisid stereotüübist, mis väidab, et kodused tööd on üksnes naiste pärusmaa.

Sportimine. Hoovis koos lapsega palli taga ajada pole ju keeruline. Hasart lähendab.

Kohvikusse minek. Väga õnnestunud ettevõtmine — maitsev söök tõstab tuju ja soodustab südamlikku suhtlemist. Pealegi on isa lapsele eeskujuks, näidates, kuidas laua taga õigesti käituda.

Meeste tööd. Kui mees kavatseb vannitoas segistit vahetada, siis las ta seletab ja näitab lapsele, kuidas seda tehakse. Nii saavad poeg või tütar teadmisi juurde ning veenduvad ka, et nende isa oskab igasuguseid keerulisi töid teha.

Allikas: SamaJa