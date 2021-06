5 reeglit, et laste teleri ees veedetud aeg väheneks

Saksamaa spetsialistide seisukoht on selline, et sama oluline nagu ajalised kokkulepped on ka kokkulepped selle kohta, milliseid saateid laps tohib vaadata. Lastele on sobilikud saated, kus astuvad üles vaimukad ja humoorikad tegelased, kes on arukad ja julged ning kaitsevad nõrgemaid. Samuti tassub soosida saateid, mis ärgitavad huvi muude tegevuste vastu kui televiisori vaatamine, mis panevad raamatut lugema või endale mõnd hobi leidma, tutvustavad erinevaid võimalusi ajaviiteks või pakuvad seda (treening- ja tantsuvideod).

Vaadake aeg-ajalt telerit koos lapsega. Nii näete tema reaktsioone ning saate pärast vaadatu üle arutada. Küsige, millised tegelased talle kõige rohkem meeldisid ja mida uut ta õppis. Tähtis on aga, et laste toass telerit poleks, sest nii kaob kiirelt igasugunee kontroll selle üle mida ja kui palju laps vaatab ja selle üliohtra vaatamise harjumusväljajuurimine saab olema juba raske. Kui see seal on, viige see sealt ära ning selgitage, miks see halb neile on.