Psühhoterapeut selgitab: pahatihti on meil vildakas arusaam sellest, mida rahulolu pakkuv elu endast kujutab

Lapsed mõistavad ühenduses peituvat rahulolu ammu enne, kui õpivad asjadest rõõmu tundma. See on tunne, mis kaasneb vanematelt ja hooldajatelt tuleva mõistmisega, võimega oma keskkonda mõista ja tunnetada ning sellega ühendus leida. Et olla “mõistetud”, vajab laps, et hoomaksime kõiki ta tundeid, nii viha, hirmu, kurbust kui rõõmu. Saame selleks vajalikud vahendid vaid siis, kui iseenda tunnetega kursis oleme.

See, kuidas me õpime vanemate ja õdede-vendadega suhestuma, loob harjumused ja kondikava meie edaspidiseks eluks. Kui võtame harjumuseks oma õigust taga ajada, vajaduse alati teistest etem olla, enim materiaalset vara koguda, kohustuse tundeid vaka all hoida, kogemuse, et meie tundeid ei võeta kuulda just niisugusena, nagu need meid tabavad, võivad need dünaamikad panna pidurid arengule, mis puudutab intiimsust ja võimet õnne kogeda. Tunnete tunnistamine aga võimendab meie ja laste vahelisi sidemeid.