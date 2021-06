Terapeut annab nõu, kuidas mitte korrata lapsevanemana enda vanemate mustreid, mis kuidagi paremat tulevikku ei loo

Laps, kellelt pidevalt nõutakse tubli olemist, tunneb, et ta pole piisav

Sepp toob välja, et kui me arvame, et mida rohkem oma lastelt nõuame, seda parem on nende tulevik, siis see võib materiaalsel tasandil isegi nii olla, kuid see ei too kaasa sisemist rahu tunnet, mis on õnne aluseks, kuna nõudmised ja nõudlikkus tekitatavad vaid rahulolematust. Laps, kellelt pidevalt nõutakse, et ta koguaeg tegutseks, oleks kogu aeg tubli ja distsiplineeritud, tunneb, et sellest, kes ta on, ei piisa kunagi. Ta tunneb, et ta peab ennast koguaeg tõestama ja tohutult pingutama, et teenida tunnustust ja armastust. Ta hakkab tundma, et tema väärtus seisneb tema tegudes ja sellega ta kaugeneb enda puhtast olemusest, kuni ühel hetkel avastab, et tal ei ole õrna aimugi, kes ta tegelikult on ja mida ta tegelikult soovib siin maailmas teha ja kogeda.

Kui me suuname lapsi ringidesse ja huvitegevustesse, siis oleks hea tähele panna, mis on see, mis paneb lapse silmad särama ning mis tekitab temas elevust ja rõõmu. Selle tunde kaudu annab hing märku, et see on tema jaoks õige suund. Ja kui see peaks vahepeal muutuma, võiks võimalusel anda lapsel kogeda erinevaid kogemusi, et tal tekiks endal äratundmine, mis on tema jaoks see kõige õigem.

Mida rohkem lubada lapsel ennast väljendada, seda õnnelikum ta on

“Kõik piirangud, kontroll ja hirmutamised hakkavad lapses tekitama väga suuri blokeeringuid nii enda väljendamises, kui ka elus edasi liikumises. Väga paljud lapsed jõuavad ka rännakuseansile just hirmude tõttu. On väga oluline, et me märkaksime, mida ja kuidas ennast lastele väljendame. Kui meis endis on hirmud, siis anname selle väga kergesti lastele edasi. Siis on vaja ise endaga tegeleda ja kui vanemad leiavad endas rahu, siis enamasti laheneb ka lapsel see teema kiiresti ära,” selgitab Sepp.