KAUNID KÕHUD | Imelised Eesti naised näitavad lapseootust kogu oma ilus!

Naise keha on täis väge. See suudab läbi teha muutusi, mis tunduvad kohati lausa ebainimlikud. Kuidas mõjub ümarduv keha naise enesekindlusele ja peegelpildile? Selgub, et sel on vähe pistmist pildiga, mida kõrvalseisjad näevad. Esitleme kuut imelist naist.