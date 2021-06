VIDEO | Mida soovib Pere ja Kodu juuninumbri kaanestaar Ursula Ratasepp tänasel sünnipäeval?

Juuninumbri kaaneloos tõdeb Ursula, et oma laste tulevikule mõeldes loodadab ta, et tema kõigil neljal lapsel läheb elus hästi. "Mitte et nad saaksid maailmakuulsaks ja ulmeedukaks, vaid et neist kasvaks endaga kontaktis olevad inimesed, kes oskavad leida õnne selles, mis on antud."