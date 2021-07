Ma olen siin meie pere kõige väiksema vanderselli Madeliinega. Tema ennastunustavaid maailma avastamise toimetusi vaadates tabasin end mõttelt, kui vägevad olid suved minu lapsepõlves.

No ja äkki ma taipasin, et see miski, mis mul praegu tõelisest suvetundest puudu on, peitubki neis lapsepõlvesuvedes. Nii võtsin vastu otsuse teha revolutsioon, et suvetunne endale 100% tagasi võita. Kohe räägin täpsemalt...