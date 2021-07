Tartus avati esimest korda Eestis Kuul kõndimise simulaator

Peadpööritavast inim-tsentrifuugist kuni kuukõnni simulaatorini

See tsentrifuug on nii rajuäge, et lapsed võiks end selles ringi kruttida kogu päeva. Ja kui kõht vahepeal tühjaks kisub, saab käia kas või Raekoja platsil söömas või niisama ennast linna peal tuulutamas. AHHAA majapilet on päriselt päevapilet, millega lubatakse ära käia ja tagasi tulla nii kaua, kui keskus avatud.

Kui tuled päris autoga

Kui juba autojutuks läks, siis paljud pole ehk tähelegi pannud, et kõige mugavam on parkida mitte turu juures, vaid otse AHHAA all või maja taha jäävas parklas. Näituse külastajale on need täitsa tasuta – oluline asi, sest atraktsioone, millele terves AHHAAs käsi külge panna, on kaugelt rohkem, kui ainult gravitatsiooni näitusel. Endiselt töötab ka planetaarium, avatud on töötoad ja toimuvad teadusteatri etendused.