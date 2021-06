PERETERAPEUT SOOVITAB: lapsevanemad, lapsed ja suvi

Karantiini ajal ehk suutsid lapsevanemad kõiki tavapäraseid ja ka ootamatult süllekukkunud rolle täita enda närvide hinnaga ja peatse puhkuse lootuses. Nüüd aga on käes pea kolm kuud, mil koolijütsid hommikust õhtuni kohustustest vabad on ja mõned lasteaiadki on kuu aega kinni. Tööasjad võivad olla kuhjunud ja enam pole kooli, aga ikka vaatab laps vanemale otsa: „Lõbusta mind! ” Paljude jaoks ebasoovitav alternatiiv on ekraan kui lapsehoidja. Mida siis teha?