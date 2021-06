Tee oma elu keeruliseks, aga mõtle lihtsaks

Üsna lihtne on jõuda „kõik on üle pea” kohta. Selline tunne, et tahaks joosta suvalises suunas ja põõsa alla magama heita. Ei, jaa-jaa, saage kaks last, jumala lahe on. Saage veel korraga, siis nad ju tegelevad üksteisega. For fucking sure! Kõik, mis sa saad, on kaks korda rohkem jauramist ja võid oma sexy time’i naisega ära unustada. Hea, kui üldse oma naiselt mõne naeratuse saad. Oma nägu mossis nagu mõnel vanatoil. Samas iga kord, kui lähen kodust välja ja olen siis selle õndsa põõsa all, mõtlen ikka perele. Tunnen, et oooh, nii äge, et mul on minu oma kari. Nad on ju nii nunnud. Siis saad sõpradega rääkida lastest ja kui naljakad mingid olukorrad on. Vaata, õppis rattaga sõitma, tead. Kuni koju jõudmiseni. Ja läheb jälle lahti. Nii isekas kui see jutt kõik ka ei tundu, siis tegelt ei keerle kogu maailm ümber minu.

Vahel on minu tass pooltäis, samas kellelgi meie peres on just tühjaks saamas. Usun, et oleme õppinud perena märkama punasena plinkivat tulukest pea kohal. Kõige olulisem on jälgida, mis meie ümber toimub, kellel on vaja korra akusid laadida. Natuke tähelepanu. Tibake tunnustust või aktiivset vaimuerutust. Korraks ära saamine mõjub hästi nii lastele kui ka emmedele ja issidele. Me hakkasime üsna varakult lapsi vanavanemate juurde viima. Nägime kiirelt tulemust, et üksteise igatsemine ja teistsugused reeglid aitasid Ruubinil paremini endaga toime tulla. Nüüd ta lausa küsib, et tahan vanaema-vanaisa juurde. Neil on omad lood, tegemised, reeglid ja saab korra tunda iseseisvalt ära olemist. Saab pärast meile rääkida ja olla uhke iseenda üle. Ma arvan, et lood meie tegemistest eemal annavad hea mina-tunde ja ehitavad karakterit. Lapsed ju iseseisvuvad iga päev. Eemalduvad oma karjast ja mina vanemana tahan neile toeks olla.