Kuidas perega puhata nii, et see ka puhkuse moodi oleks? Eduõpetuste juhendaja: kui eos mõtled, et midagi juhtub, siis see juhtubki

Tänapäeval öeldakse paljude inimeste kohta, et nad ei oska puhata. Kai sõnul on see üks asi, mida inimesed endale ütlevad ja millega on harjunud. Juba see lause ütleb ise, et nad ei oska – küsimus on selles, kas nad tahaksid osata? “Tuleb endale hakata rääkima teistsugust lugu, et ma oskan hästi puhata ning võtta puhkus. Alguses tuleb võibolla natuke pingutada, panna asjad ära ja puhata. Hea oleks seda teha kellegagi koos, kes sind toetab ning saada aru, miks puhkus vajalik on,” soovitab ta.

Kai selgitab, et puhkus on oluline, sest kui me taastume, on meie sooritus pärast parem. Ta toob näiteks sportlased – nende sooritus on täpselt nii hea, kui hästi nad on taastunud.

Peres peaks arvestama kõigi soovidega

Pereliikmed on teadagi erinevad, üks tahab ühte ja teine teist. Kailgi on kolm poega ning kui arutatakse, kuhu minna, siis kaks on ühte meelt ja kolmas arvab teisiti. Tema sõnul tuleb teha kompromisse, mitte öelda sellele, kes midagi muud tahab, et see on vale. “Lapsel võib alati olla oma arvamus, tuleb õpetada kompromisse tegema ja vahel võibolla ongi vaja minna eraldi. Üks laps tahab ühte kohta, teine teise ja kolmas kolmandasse – las nad siis lähevad ja teevadki, võibolla läheb ema ühega ja isa teisega,” toob ta näite, kuidas seda olukorda lahendada ja rõhutab, et oluline on last mitte maha tampida, vaid näidata talle, et see on okei, et ta tahab midagi erinevat.

Kui näiteks üks laps ei taha üldse metsa ja tahab hoopis mere äärde, soovitab Kai öelda, et käime kõik koos ja vaatame, mis seal teistsugust on ja siis tuleme sinuga mere äärde ka. Tähtis on lapsele peegeldada, et saad aru, et ei taha üldse sinna minna, aga mis sa arvad, kui lähme vaatame ja anname võimaluse.