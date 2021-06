Ema hämming: mehe uus pruut keelas laste nähes klaasikese võtmise ja nüüd otsin jaanipäevaks vabandusi, et neid vältida

Me ei räägi siinkohal absoluutselt viinavõtust ega täisjoomisest, vaid paarist klaasist kihisevast kuumal suveõhtul... nagu selgus, on see aga venna uue pere reeglite järgi nende kodus keelatud. Muide, ka kohvitopsist ja varjatult.

Pruut ütles vaid, et tema ei taha, et ta lapsed näeksid täiskasvanuid naermas klaasikesed käes ja kokku löömas, sest just nii võib neil tekkida tunne, et tegu on millegi eriti toredaga. Olin sõnatu ja nüüd mõtlen, millise vabanduse ma otsin, et jaanipäev hoopis mujal veeta, sest isu sinna tagasi minna puudub. Õnneks mõistab ka mu mees seda, sest õlu või kaks käib ikka temalgi jaaniõhtu juurde. No vahel ka kolm.

Minu kaks poega on alati teadnud, et on olemas suurte joogid - sellised, mis neile on keelatud. Me pole kunagi mehega end täis joonud laste juuresolekul, ent õlu või kaks või paar klaasikest kihisevat jääga on ikka puhkuse või ka peo osa olnud ülistamata, aga samas ka varjamata.

Kas ma olen ainus, kellele tundub, et sellise keelamisega teeb see daam küll oma lastele karuteene, sest ühel päeval sealt metsast välja kolides asuvad need lapsed hoopis avastama maaailma, mis täiesti võõras neile? Kus neil pole aimu ka, mida see inimestega teeb ja kus neid on justkui millestki ilma jäetud, mis tähendab, et huvi seda suurem ilmselt?

Jõudsin juba mõelda, et ehk on naine endine alkohoolik või pärit probleemsest perekonnast, ent venna kinnitusel see nii pole. Kahjuks polnud meil kahekesi võimalik liiga kaua aega veeta, et ma mõistaksin selle keelu tagamaid ja nii ma siin nõutult nüüd istun ja mõtlen, mis vabandus oleks usutav neile jaanikohtumise vältimiseks.