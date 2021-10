Ema hämmingus: venna uus pruut keelab mul laste nähes klaasikest võtta ja nüüd otsin vabandusi, et neid edaspidi vältida

"Käisin eelmisel nädalavahetusel vennal ja tema uuel pruudil külas. Neil on kahepeale kärgpere vormis kokku 3 last, aga pärast uue proua majja toomist ei tohi täiskasvanud laste nähes enam tilkagi alkoholi tarbida. Ei nende enda omade, ega ka teiste laste ees," kirjeldab Katre (27) venna uue pereliikme poolt peale surutud reegleid. "Kõige veidram on see, et enne seda pruuti polnud mu vend sellisest põhimõttest midagi kuulnud!" kurdab ta.

