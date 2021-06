Ema: esimene poolaasta koolis oli lugemisoskuse tõttu keeruline, ent see lihtne nipp päästis meid

"Kõik lohutasid, et küll laps õpib koolis lugema. Tähed ja veerimine olid tal ju enamvähem selged ja muus osas oli ta kooliküps. Küll aga oli koolis see lugemaõppimise tempo nii kiire, et minu lapsele käis see üle jõu," räägib Eva oma kogemusest.