Beebiga kodune Lauri Pedaja: ma ei saa aru meestest, kes ütlevad, et mis ma selle beebiga praegu teen...

Ehkki seltskonnaajakirjanduses ilmus Gethel Lauri kõrvale kolm aastat tagasi, ulatub nende suhe palju kaugemale. Nad kohtusid klubis Privé seitsme aasta eest, kui Gethel oli 18 ja Lauri 27. Kohe esimesel kohtumisel leidsid nad teineteises ideaalse vestluspartneri.

Ent kuigi klapp ja keemia olid tugevad, kulgesid järgmised aastad suhtes kui Ameerika mägedel. Paar jõudis kokku-lahku käia kolm korda, enne kui nad said aru, et teineteiseta ei saa. “Mina läksin Getheli juurest mitu korda ära. Arvasin, et rohi on mujal rohelisem,” avaldab Lauri kahetsusega.

Nüüd, kus Lauri ja Gethel on jäädavalt koos ja kasvatavad ühist tütart, on Lauri veendunud, et just naine oli see, kes ta elu muutis. Koos ehitavad nad nüüd linnakärast eemale kodu ja Lauri jäi beebiga lapsehoolduspuhkusele. "Teadsin algusest peale, et tahan jääda koduseks ja Gethelile toeks olla. Lapsel on ikkagi ju kaks vanemat.” Nad ei ole Getheliga beebi eest hoolitsemisel teinud tööjaotust, kuid toimetavad vahetustega...