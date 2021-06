Näitlejad Haide Männamäe ja Toomas Tross tahavad näha, kas nende sees on veel mõni kloun peidus.

Kuidas üks vahva klounietendus üldse sünnib? Haide: Nii nagu iga lavastus, sünnib ka klounietendus soovist üks lugu vaatajaile jutustada.. Toomas: ...et neid üllatada, Haide: Ja et nad pärast etendust tunneksid, et pole sel elul viga midagi.

Mille poolest Lotte ja klounid sarnased on?

Haide: Nad jäävad igas olukorras ausaks ja eeldavad, et seda teevad ka teised ning nad on alati sõprade jaoks olemas, nii heas kui halvas.

Toomas: See on vääramatu sõprus ja küll on hea sedamoodi elada, kui sa tead, et kusagil on alati keegi sinu jaoks olemas.