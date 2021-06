Maria blogi: oh, saaks vaid läbi need talumatud ööd põrgukuumuses, kus jahutusvõimalused on piiratud

Tegelikult peaks ju ütlema, et väga tore ilm on. Rannamõnusid oleme nautinud lastega iga päev tunde ning on lausa harjumuseks saanud varakult vee äärde minna. Vesi on praegusel ajal ainus, mis pakub natukene leevendust ja jahutust. Lapsed armastavad vett ning on leidnud endale nii sõpru kui uusi mänge, mida neil päevadel mängida.

Probleemiks on aga ööd. Ma pole kordagi olnud olukorras, kus ma pean mõlemale lapsele asetama pool ööd peale niiskeid jahedaid käterätte ning hoidma öö läbi ventilaatorid töös. Lapsed magavad halvasti ja rahutult, sest kuigi kõik aknad on lahti, õhk ei liigu. Päris pärani pole ma aknaid kunagi teinud, sest lapsed on ettearvamatud ning seega on aknad tuulutusel. Aknalingid on lukustatud, et kellelgi ei oleks võimalust aknast välja kukkuda. Probleem on aga see, et õhk seisab. Lootus tuuletõmbele puudub ja kuigi alles tabas meid korralik äike, siis seegi ei pakkunud leevendust.

Elame kivimajas ning see talletab väga hästi päikesesoojust. Õhtul kui rõdul olles on hea ja jahe, siis toas olles tunned, kuidas tubadesse soojust juurde tuleb.

Seega olemegi kui dilemma ees: kodus kannatab magada vaid rõdul, aga lapsi sinna ju magama ei pane. Kodust väljas kasvõi telgis kannatab magada hästi, proovisime seda jaanipäeval teha ja kõik magasid fantastiliselt hästi. Tegemist oli ööga, kus uni oleks pidanud üürike olema, aga mina ja lapsed võtsime unest viimast.

Oleme kaalunud ka konditsioneeri ostmist elamisse, aga kuna maja läheb kohe-kohe remonti, siis pole seinale paigaldatav variant üldse mõistlik. See võetakse alla ja uuesti ilmselt tagasi panna ei tohi.

Ainus variant on seega valida midagi sellist, mida saaks ratastel veeretada. Probleemiks on aga see, et nendest ei saa väga aru. Enamike juures on kirjas, et sobib suurema pinna jahutamiseks, samas erinevates artiklites aga tuleb välja, et rohkem kui üht tuba korraga need masinad jahutada ei suuda.