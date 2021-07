Krislini keha lugu: arm kõhul pani mind kauaks ajaks tundma, nagu ma poleks emana hakkama saanud

Ka kolmas sünnitus lõppes erakorralise keisrilõikega, aga tulemuseks oli armas pisike tütar. Nüüd, mil mul on kolm last ja vaatan peeglist kõiki neid venitusarme ja keisrilõike suurt armi, saan ma öelda, et tunnen ennast kui Naine. Olen saanud sellise vägeva asjaga hakkama ja seda lausa kolm korda.