Isa hämming: kas selline lastele suunatud reklaam ei peaks keelatud olema?

Isa sõnul sai ta juba sotsiaalmeedias ka teada, et mitmes teises pealinna lasteaias on sama toimunud nii nüüd kui varemgi ning palub selgitada: on see tõesti okei?

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kaubandustalituse jurist Mari-Liis Aas selgitab, et lastele suunatud reklaame reguleerib reklaamiseadus, kus käsitletakse lapsena isikut, kes on noorem kui 18 aastat. Seaduse järgi on lastele suunatud reklaamiga tegemist juhul, kui reklaam on otseselt või kaudselt seotud lastega – näiteks kui reklaami teostus on lastepärane ja sellel kasutatakse laste joonisfilmide ja/või lastekirjanduse tegelasi/tegelaste kujutisi ja/või hääli, sisaldab lastekaupade brände/brändide tunnuseid.

"Kõnealusel sooduskupongil kujutatakse multifilmitegelasi ning seega on tegemist lastele suunatud reklaamiga," sõnab Aas ja selgitab, millistel puhkudel see keelatud on.

BabyBacki finantsjuht ütleb edastatud kommentaaris, et nemad probleemi ei näe: "Lasteaias jaotud lasteraha ei ole reklaam, mis kutsub lapsi ja nende vanemaid tooma raha BabyBacki..."