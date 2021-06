"Ära nuta!" ei aita su last. 15 lauset, mida selle asemel öelda, et teda lohutada

Mõnikord on okei olla kurb. Ka mina olen vahel kurb.

Ma näen, et Sul on raske.

Ma olen siin Sinuga koos.

Räägi mulle, mis Sind kurvaks teeb?

Ma kuulan Sind.

See on tõesti kurb/hirmus. Mina oleksin ka kurb, kui keegi mulle nii teeks/ütleks.

Ma aitan Sind.

Mulle tundub, et Sul on vaja veidi ruumi, et omaette olla. Ma olen Sinu lähedal ja ootan, kuni Sa oled valmis mulle rääkima.

Ma olen Sinu jaoks alati olemas.

See ei tundu ka mulle õiglane/ilus.

Mida me saaksime koos teha, et olukorda parandada?

Sa võid minuga oma tundeid jagada.

Ma hoolin Sinust ja Sinu tunnetest.

Kes võiks Sulle veel toeks olla?

Aitäh, et minuga jagad. See on minu jaoks tähtis.