Tark vanem küsib abi vajades nõu

Elus tuleb ette olukordi, kui on raske ja vahel isegi võimatu toime tulla ainult oma elukogemuse ja teadmistega. Kui pere enda abinõud ei aita või kui probleem näib kasvavat üle pea, on mõistlik pöörduda asjatundja poole. Kuigi jätkuvalt kardavad paljud vanemad eelarvamuse tõttu abi küsida, siis üha rohkem on ka neid, kes mõistavad, et nõustaja poole pöördumine näitab endast ja oma lähedastest hoolimist. Kui on tunne, et vajad tuge ja abi, siis tasub küsida nõu.