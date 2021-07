Mehi huvitab ainult sport

Spordi positiivne külg on füüsiline treening, kus meie keha on kui projekt, mida kujundame erineval viisil, kuid eesmärk on sarnane - saada midagi paremat. Enese arendamine on normaalne vajadus, kuid küsimus on selles, kuidas me seda teeme. Kui millegi tegemise juures on võit ainuke kriteerium pingutamiseks, siis ei saa kanda sama üle oma elu teistesse valdkondadesse. Paljude jaoks on sport ainus viis näidata, et ollakse mees. Aga läbiviidud uuring näitas, et 64,5% meestest arvas, et huvi kultuuri vastu ei muuda neid vähem mehelikumaks ning 34,4% vastanutest pidas huvi spordi vastu mehelikumaks.

Võime märgata huvitavat suundumust, kus näiteks teatrikülastajate hulgas on küll palju mehi, kuid peamised külastajad on siiski naised. Korvpallur, telesaate Naabrist Parem 2020 võitja ning õpi-ja seiklushimuline ettevõtja Kristjan Keres räägib oma kultuuriüritustel käimise harjumustest ja valikutest: “Kultuuriüritusi külastan keskelt läbi mõned korrad poole aasta jooksul. Eriti naudin kontserte ja teatrietendusi. Need toovad ellu uut hingamist ja värskeid ideid! Kahjuks ei tee ma seda veel nii tihti kui sooviksin, kuid see on harjumus, mida tahan oma elus rohkem arendada.”

Kristjanile meeldib üritustel käia ka koos oma kaasaga: “Üritustele mineku otsus on sageli vastastikune. Sõltub sellest, kumb mis üritusele enne peale satub ning teisele idee välja pakub. See annab suhtele toreda tasakaalu!“