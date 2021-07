Vaata huvitavaid võimalusi, mida koos perega sel suvel teha!

Kui armastad loodust ning imetled kunstnik ja kirjanik Edgar Valteri loomingut, on Pokumaa sinu jaoks just õige koht! Pokukoda on Eesti unikaalseim palkehitis, kus annab lastega mõnusalt ja harivalt aega veeta ning tutvuda Edgar Valteri elu ja loominguga. Padasoomäe, Hauka talukoht ja matkarajad kutsuvad muinasjutulisse metsa. Seal saab matkata mööda matkamängurada, suurt ja väikest taimerada, laanetarga- ning kratirada. Vanad talukohad annavad võimaluse kiigata auväärse ajalooga hoonetesse (tare, ait, suitsusaun, metsaküün) ning juhul, kui kutsute oma teekonnale kaasa giidi, saate pokurahva, vana taluarhitektuuri ja metsade kohta veel palju-palju enam teada.