Rongaisa või Hellitaja? Viis levinuimat isatüüpi ja kuidas nad oma tütarde tulevikku mõjutavad

Psühholoogiaprofessor ja raamatu “Between Fathers and Daughters” autor Linda Nielsen ning raamatu “Our Fathers, Ourselves” autor Peggy Drexler selgitavad, et isa on üks väheseid inimesi, kelle mõju saadab naisi alates sinu sünnihetkest, ja pole alati isegi oluline, kas ta on su elus füüsiliselt eksisteerinud või mitte.

Isa on esimene mees, keda oled oma elus teadnud-tundnud ja kelle järgi oled seadnud ootusi ka teiste meeste käitumisele — seda nii armuelus kui ka mujalgi.

Panime kirja viis kõige levinumat isatüüpi. Loe ja tee kindlaks enda isa oma ja saa teada, kuidas teie suhe on sind vorminud ja mõtle, kuidas sinu lapse tänane suhe isaga tema tulevikku mõjutab...