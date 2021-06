Kas teadsid? Need on parimad asjad, mida saad sel suvel oma lapse heaks teha

• UV-kaitsega riided

Öeldakse, et kõige parem päikesekaitse on ikkagi riided. Hoolas tasub olla seejuures materjali valikul. Tihedakoeline riie aitab päikesevalgust peegeldada. Randa või basseini minnes tasub laps riietada tavalise trikoo asemel aga hoopis UV-kaitsega ujumissärki.

• Ära unusta kreemi uuesti peale kanda

Päikesekaitsekreemi peaks üldiselt nahale kandma juba 15–30 minutit enne õueminekut. Ühest pealekandmisest aga ei piisa, vaid kreemikihti tuleks päeva vältel uuesti värskendada. Reeglina tuleks seda teha iga tunni-kahe tagant. Meeles tasub pidada sedagi, et veekindlad päikesekaitsekreemid on küll head, sest need ei lase kreemil silma joosta, aga samas tasub teada, et ükski kreem pole päriselt täielikult veekindel. Seega tuleks uus kreemikiht peale kanda ka alati pärast vees käimist.

• Ole eeskujuks

Nagu sai juba põgusalt öeldud, töötab kõige paremini ikka eeskuju. Kanna kindlasti ka ise nii päikesekaitsekreemi, päikeseprille kui ka mütsi.

Lookas, värvilisi kreemipotsikuid täis poeleti ääres on kerge kimbatusse sattuda, millist kreemi siis ikkagi lõppude lõpuks valida. Mida jälgida?

• Vaata SPF-faktorit. Oluline on teada, et ükski päikesekaitsekreem ei kaitse päikese eest 100%. Suurem SPF-faktor pakub muidugi mõista paremat kaitset, kuid näiteks faktorite 30 ja 50 vahel ei ole tegelikkuses väga suurt erinevust – kui SPF 30 pakub kaitset 96,6%, siis SPF 50 98%. Vahe on seega ainult pisut rohkem kui 1%. Sageli eksivadki inimesed selle vastu, et arvavad, et SPF 50-ga ei saa nendega midagi juhtuda. See ei ole nii. See, millist SPF-faktorit oleks õige kasutada, sõltub ennekõike just vanusest ja nahatüübist. Beebidele ja väikelastele sobib kas SPF 30 või 50.

• Jälgi, et kreem kaitseks nii UVA- kui ka UVB-kiirguse eest. Teame, et SPF on lühend päikesekaitsefaktorist ja pakub kaitset UVB-kiirguse eest. Vähem teatakse, et peale UVB-kiirguse on olemas ka UVA-kiirgus. UVA-kiirgus tungib kõige sügavamatesse nahakihtidesse. Kuigi nahapõletust see ei tekita, võib see siiski põhjustada nahakahjustusi.

• Beebil kasuta füüsilise päikeseblokaatoriga kreeme. On olemas nii füüsilise kui ka keemilise päikeseblokaatoriga kreeme. Neist esimesed sisaldavad naha pinnale jäävaid osakesi ja peegeldavad päikese tagasi juba enne kiirte nahale jõudmist. Sellised kreemid sobivad kasutamiseks just beebidele. Seega järgmine kord, kui nahale jääv valge kiht, mis ei taha kuidagi imenduda, sulle jälle tuska valmistab, tuleta endale meelde, et see tähendab ka sellevõrra paremat kaitset.