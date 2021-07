Uuring näitab õhusaaste mõju: Ida-Virumaal sünnib enim enneaegseid ja väiksema sünnikaaluga lapsi

Uuringu põhjal selgus, et enneaegseid lapsi sünnib kõikidest maakondadest kõige enam Ida-Virumaal, kus see näitaja oli 5,9%, samal ajal kui kogu Eestis on enneaegseid sünde keskmiselt 4,9%. Ida-Virumaal sündinud lapsed eristuvad ka sünnikaalu poolest – keskmiselt on see 125 g väiksem kui teistes Eesti maakondades. Samuti on idavirumaalaste hulgas rohkem alla 2500-grammise sünnikaaluga lapsi.

Uuringu ühe autori, Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu kaasprofessori Hans Orru sõnul on enneaegsus ja väike sünnikaal oluline riskitegur, mis võib hiljem põhjustada eri haigusi, sh kroonilisi hingamisteede ja südameveresoonkonna haigusi, arenguhäireid, diabeeti ja metaboolset sündroomi. „On teada, et sünninäitajad võivad inimese tervist tema hilisemas elus mõjutada ja teadaolevalt on idavirumaalaste tervis mõnes aspektis halvem kui mujal Eestis,“ tõdes Orru.

Sünninäitajate peamised mõjutajad



Sotsiaal-demograafilisi andmeid vaadates ilmnes, et sünninäitajaid mõjutas kõige enam ema vanus – mida vanemas eas sünnitatakse, seda suurem on enneaegse lapse sünni võimalus. Samuti olid tähtsal kohal ema haridus (madala haridusega on risk suurem), rahvus (mitte-eestlastel on risk suurem) ja tavategevusala (töötavatel emadel on risk väikseim).

Tugevat mõju avaldavad sünninäitajatele ka keskkonnategurid, sealhulgas õhusaastatus. Tihedam kokkupuude eriti peente osakestega esimesel trimestril (1.–13. rasedusnädal) suurendas enneaegsuse riski ja raseduse kolmandal trimestril (28.–40. rasedusnädal) väikese sünnikaalu riski, kusjuures mõju sünni­kaalu vähenemisele ilmnes vaid Ida-Virumaal.

Teadlased keskendusid eraldi ka põlevkivisektorile kui ühele peamisele tööstusharule Ida-Virumaal. Juht-kontrolluuringus ilmnes, et enne­aegsuse ja madala sünnikaalu risk (väljendatud šansside suhtena) on põlevkivitööstusest 10 km raadiuses elavatel rasedatel vastavalt 2,5 ja 3,2 korda suurem kui kaugemal elavatel naistel ning halbu sünni­näitajaid on seda rohkem, mida lähemal tööstusele elatakse.