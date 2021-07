Kas uus auto on õnn? Kuidas hinnata oma arengut?

Edukus on elu võti. Aga kuidas defineerida edu? Kas see on elamise viis, mida saab õppida? Või saab seda omandada raske tööga? Edu on viis, kuidas me ise tajume oma eesmärkide saavutamist. Kui me näeme vaid lõputut konkurentsi, ei jõuagi me eduni, sest me ei jõua kunagi lõppeesmärgini.