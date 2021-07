Kolme lapse isa Illimar Pilt: kodus laste sünnipäeva pidades võib pärast vaja minna kapitaalremonti!

Sünnipäevatoad on sellised kohad, millest mitte ükski lastega pere tänasel päeval ei pääse. Üldiselt on need täiesti tänuväärsed kohad, kuhu kutsuda hunnik lapsi, et nad saaksid ennast välja elada. See sama seltskond enda koju lasta tähendaks päris kindlasti uut kapitaalremonti. “Lammutusfirmad peaksid siit selle idee üles noppima,” naerab Pilt.

“Korraldad lammutamist vajavas majas ühe korraliku grupiviisilise sünnipäevatralli ja võid järgmisel hommikul veoautod betoonipudile järgi saata. Vaevalt sealt midagi rohkemat järgi jääb.”

Laste mängutubades on üldiselt nõnda, et esimesed aastad jõlguvad vanemad kaasas, aga kui lapsed juba koolieelikud on, antakse laps lihtsalt üle ukse ja paar tundi on vanematel kvaliteetaega.

Väiksemate pätakatega on siiski vähemalt üks vanem ikka ise ka platsis. On vaja lihtsalt rohkem silma peal hoida. Pilt tõdeb, et ühel aastal käidi ühe tütrega isegi korra EMO-s, tüdruk väänas jala välja.

“Kui pead lastevalves olema on kaks varianti, kas pläkutad koos emmedega mingit viimase hetke klatši, millest sa mitte kui midagi ei tea või lähed ja möllad ise koos lastega. Mulle isiklikult meeldib see teine variant. Tavaliselt on nendes kohtades üsna palju atraktsioone, mida kodus ega lasteaias pole. Seega saab selliseid mänge lastega mängida, mida kodus teha pole võimalik!” soovitab ta.

Suvel on vahva korraldada sünnipäeva ka õues

Kui ilm vähegi lubab, saavad lapsed kenasti mürgeldada ka õues, kus saab neile korraldada igasuguseid mänge ja tralli. Pilt soovitab näiteks korraldada õues minikontserdi, teha disko ning viia läbi erinevaid mänge.