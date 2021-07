Lae alla ja prindi välja: uus Lotte nupuvihik pakub lusti ja tegevusi koolieelikutele tundideks!

Et laps tegutseda tahaks nupuvihikuga, peaks need olema talle põnevad ja pigem mängulised, pealtnäha lihtsamad, sest siis tekib tal tõenäolisemalt ka soov üles­andeid lahendada. Just seda Lotte nupuvihik pakubki.

Asjalikust kuid lõbusast Pere ja Kodu nupuvihikust leiad lausa 52 väga erinevat ülesannet, mis arendavad tähelepanu, lugemist, teksti mõistmist, kirjutamist ja arvutamist. Ülesannete autor on legendaarne Tarmo Tuule, kes on aastaid Pere ja Kodu ajakirja lastekülgi sisuga täitnud ehk tema juba teab, mis lastele päriselt meeldib.

Poest leiad värske Lotte nupuvihiku hinnaga 2,99 €, kuid saad selle endale kodust lahkumata soetada ka erihinnaga 1,99 € siinsamas - lae fail alla ja prindi välja kas või mitu eksemplari, et lapsed vaidlema ega jagama ei peaks ning usu, neil jagub tegevust pikaks ajaks...