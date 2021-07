Kooliõde: noored kipuvad kanepi, mokatubaka ja vesipiibu terviseohtu alahindama

SA Tallinna Koolitervishoid Merivälja Kooli kooliõde Anu-Ell Kruusmann nendib, et tänapäeval ei kõnele me kahjulikest harjumustest rääkides esmajoones sigarettidest ja alkoholist “Turule on tulnud uusi tooteid, mille puhul arvatakse, et need on vähem ohtlikud. Kui aga tegemist on siiski tegevusega, mille käigus organism omandab kahjulikke aineid, on see terviserisk,” toonitab kooliõde, kelle sõnul on õpilased üldiselt meelemürkide osas teadlikud, kuid paraku levib ka valearusaamu. Anu-Ell Kruusmann toob välja mõned kahjulikud harjumused, mille puhul kiputakse ohtu alahindama.

Huuletubakas ja nikotiinipadjad

“Neid peetakse sigarettide suitsetamisest vähem kahjulikuks, sest kopsud jäävad kahjustamata. Huuletubakas sisaldab aga siiski tubakat ja nikotiini ning nikotiinipadi on täpselt see, mida nimi ütleb - mürgist ainet sisaldav padjake, mida hoitakse suus.” Viimane on kooliõde sõnul noorte, isegi veel lapseohtu õpilaste seas kasvav trend. “Huuletubakas on märkamatu ja seda võib rahulikult tarvitada ilma, et keegi aru saaks.” Anu-Ell Kruusmanni sõnul ei kahjusta padjakesed tõepoolest sigarettide kombel kopsu, samas imbub aga nikotiin limaskesta kaudu organismi kogu selle aja vältel, millal padjakest suus hoitakse, samuti saavad kahjustada igemed ja hambad. Kooliõe sõnul tekitavad nikotiinipadjad samamoodi sõltuvuse kui suitsetamine. Huuletubakat Eestis ei müüda, kuid tubakavabad nikotiinipadjad on poodides saadaval, nende müük alaealistele on keelatud.

Vesipiip