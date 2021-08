Rootsi vabadus toetab vaimset tervist

Sel korral on mul hea meel lugu teha oma onupoja tütrega, keda olen vaid korra lapsena kohanud. See on mullegi tore võimalus temaga paremini tuttavaks saada.

2014. aastal osalesid Helena Hanso (28) ja Andreas Frank (39) Rootsis vaikuselaagris. Mõlemad õppisid ülikoolis psühholoogiat, mis tekitas huvi mõtteid rahustavate ja hetke nautimist õpetavate tehnikate vastu. Kümme päeva vaikisid nad kõrvuti, et endaga paremini ühendust saada. Kuid juhtus nii, et ühendus tekkis ka omavahel. Kumbki suundus laagri lõpus koju tagasi, aga suhtlus sõpradena jäi.