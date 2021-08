Sel korral on mul hea meel lugu teha oma onupoja tütrega, keda olen vaid korra lapsena kohanud. See on mullegi tore võimalus temaga paremini tuttavaks saada.

Helena Hanso (28) ja Andreas Frank (39) kohtusid Rootsis vaikuselaagris ja kasvatavad seal nüüd oma kolmeaastast poega. “Meil on vanemluses ühe­sugused vaated – meie roll on toetada last protsessis, kus ta kujuneb inimeseks, kes ta tahab olla. Jälgime ja toetame ta valikuid huviga,” tõdeb paar. “Paljude Eesti peredega võrreldes on see ehk vabakasvatus, aga meile sobib Rootsi tolerants ja austus teiste, ka laste valikute vastu.”